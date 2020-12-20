Краснодар, , 11:42 — REGNUM Ещё 187 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе 20 декабря. Сутками ранее, 19 декабря, сообщалось о 188 новых носителях инфекции.

Анализ на коронавирус (сс) Максим Мишин. mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

»Почти треть положительных результатов на COVID-19 получили в краевом центре — 56. В Туапсинском районе 13 новых случаев, в Гулькевичском — 12, в Темрюкском — 11, в Сочи — 10, в Белореченском и Тимашевском районах — по восемь. По семь жителей заболели в Северском, Крымском и Красноармейском районах. В Абинском — шесть человек. По пять заразившихся в Анапе, Кавказском и Белоглининском районах», — сообщили в оперштабе.

С 12 марта, когда в Краснодарском крае был подтверждён первый случай заражения коронавирусом, до 20 декабря выявлено в общей сложности 25 669 носителей вируса. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения — 452,2. На данный момент выздоровели 17 344 человека, скончались 785 пациентов, в том числе 12 — за минувшие сутки.

В тяжёлом состоянии в стационарах Краснодарского края остаются 140 человек, из которых 135 подключены к аппаратам ИВЛ, пятеро — на ЭКМО.