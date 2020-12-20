Воронеж, , 11:36 — REGNUM В Воронежской области за сутки подтверждено 386 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 20 декабря в региональном оперативном штабе. По данным на 19 декабря сообщалось о 394 новых случаях.

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Всего за период пандемии в Воронежской области коронавирусом заразились 41 947 человек. Выздоровели 40 305 человек, за сутки — 383 пациента.

В статистику смертности за сутки включены ещё 13 скончавшихся пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Общее число жертв пандемии в регионе достигло 1180 человек.