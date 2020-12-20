Ташкент, , 11:32 — REGNUM 127 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией было выявлено по состоянию на 19 декабря в Узбекистане, сообщили 20 декабря в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

Согласно последним данным, в республике зарегистрировали 75 933 случая инфицирования SARS-CoV-2.

73 242 ранее инфицированных выздоровели (143 человека за сутки). Показатель выздоровления в Узбекистане составляет 97%.

На текущий момент в медицинских учреждениях республики на лечении находятся 2079 инфицированных, состояние 170 из которых врачи оценивают как тяжелое, 33 — как критическое.