Душанбе, , 11:29 — REGNUM Первый заместитель министра экономического развития и торговли Таджикистана Ашурбой Солехзода озвучил прогноз о росте численности населения республики, согласно которому за десять лет население республики должно увеличиться более, чем на полтора миллиона человек.

Об этом Солехзода сообщил на встрече, посвященной подведению предварительных итогов реализации проекта ЮНФПА (Фонда ООН в области народонаселения) «Укрепление демографической статистики в Таджикистане», сообщает 19 декабря издание Sputnik.

Заместитель министра напомнил, что в 1991 году на территории республики проживали более 5,5 миллионов человек, а в настоящее время на территории Таджикистана проживают порядка 9,5 миллионов человек.

К 2030 году по словам чиновника в соответствии с «Национальной стратегией развития» республики население республики должно превысить одиннадцать миллионов человек.

Солехзода также добавил, что около шестидесяти процентов населения республики составляют трудоспособные граждане, а рост численности населения по словам чиновника будет стимулировать экономическое развитие Таджикистана.

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