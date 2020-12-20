Челябинск, , 10:52 — REGNUM В Челябинской области за 19 декабря зафиксировали смерть ещё десятерых пациентов с коронавирусом. Эти данные приводит оперштаб региона.

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Собственно от COVID-19 ушли из жизни шесть человек. Это женщины 63, 69, 79 и 80 лет, а также 67-летний и 75-летний мужчины.

От других заболеваний скончались четыре человека. У 81-летней женщины были сахарный диабет и гипертоническая болезнь, у её ровесника — гипертоническая болезнь и лёгочно-сердечная недостаточность, у 72-летнего мужчины — сахарный диабет и хроническая обструктивная болезнь лёгких, а у 85-летней женщины — гипертоническая болезнь.