Бишкек, , 09:29 — REGNUM За сутки в Киргизии выявили 211 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 20 декабря в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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На текущий момент в республике зарегистрировали 79 122 носителя коронавируса, 72 780 из которых выздоровели (321 за сутки), 1330 — скончались от осложнений (два человека за сутки).

На лечении в стационарах медицинских учреждений находятся 1664 инфицированных, амбулаторно лечение получают 2463 пациента.

Три новых случая заражения SARS-CoV-2 среди медицинских работников зарегистрировали в Киргизии за прошедшие сутки. Всего в республике зарегистрировано 4072 случая инфицирования коронавирусом медицинских работников, 3836 из которых выздоровели (семь человек за сутки).

Напомним, в предыдущие сутки в Киргизии подтвердили 232 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

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