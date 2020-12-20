Лондон, , 07:35 — REGNUM Обнаруженная в Великобритании мутация коронавируса на 70% более заразна, в сравнении с первоначальным штаммом. Об этом 19 декабря сообщил в ходе пресс-конференции премьер-министр страны Борис Джонсон, трансляция велась в Twitter политика.

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Джонсон подтвердил, что заразность нового штамма коронавируса на 70% выше, чем у первоначального штамма. При этом данных о более высокой смертности, либо о более тяжёлых формах заболевания, вызванного новым штаммом, на настоящее время нет.

В связи с обнаружением нового штамма SARS-CoV-2 Джонсон ввёл в в Лондоне и регионах на юго-востоке и востоке страны ряд дополнительных ограничений. Людям рекомендовано проводить дома как можно больше времени, вновь будут закрыты все непродовольственные магазины и парикмахерские.

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