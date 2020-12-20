Москва, , 05:36 — REGNUM Группу людей внутри группы риска по коронавирусу, предрасположенных к тяжёлой форме течения COVID-19 назвал врач-хирург клиники «Центр флебологии» Амиран Демуров 19 декабря в интервью радио Sputnik.

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Медик уточнил, что люди с хроническими заболеваниями, пожилого возраста, с лишним весом входят в группу риска по коронавирусной инфекции. У таких людей шанс заразиться инфекцией выше, чем у других, но это не означает, что заболевание будет у них протекать в тяжёлой форме.

Как пояснил Демуров, при развитии SARS-CoV-2 повышается активность свёртывающей системы крови. По этой причине увеличиваются риски у людей, которые склонны к тромбообразованию.

«Если у кого-то уже был в анамнезе инсульт или инфаркт, обусловленные тромбообразованием, то из-за коронавируса шанс нового эпизода выше, чем без инфекции. Как правило, если у человека есть склонность к тромбооразованию, то там лёгкого течения коронавирусной инфекции не будет», — добавил врач.

При этом хирург особо отметил опасность самолечения и категорически не рекомендовал принимать препараты антикоагулянты, разжижающие кровь, без назначения врача, в целях профилактики. Приём таких препаратов без контроля врача может привести к кровотечениям, которые сложно будет остановить. Это могут быть внутренние кровотечения, например, в головной мозг или глаза. Чтобы избежать нежелательных побочных эффектов, по словам Демурова, нужно придерживаться «золотой середины». Её найти поможет только квалифицированный специалист.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что учёные выявили способность генома коронавируса SARS-CoV-2 включаться в геном человека.

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