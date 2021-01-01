Москва, , 09:45 — REGNUM С 1 января в Москве увеличиваются тарифы и ставки на некоторые жилищные услуги, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Оплата ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

На 3,5% увеличилась ставка платы за пользование жилым помещением для нанимателей государственного жилфонда. Ставку оплаты за содержание жилого помещения проиндексировали на 4,6%. На 3,5% вырос минимальный размер взноса на капремонт.

Решение о повышении тарифов на отопление, водоснабжение и электричество пока не принято. Ожидается, что стоимость этих услуг изменится до 1 июля 2021 года.