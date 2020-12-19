Москва, , 23:52 — REGNUM Более 75 пациентов с COVID-19 скончались за минувшие сутки в столице России. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

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»В Москве (от COVID-19 — прим. ИА REGNUM) скончались 77 пациентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у всех пациентов, скончавшихся от COVID-19, ранее был получен положительный результат тестов на SARS-CoV-2 и подтвержден диагноз «пневмония».

Напомним, что сутками ранее в столице России скончались 74 человека с COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, 19 декабря штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19 в Москве сообщил, что за прошедшие 24 часа на территории столицы России было выявлено 6459 новых носителей коронавирусной инфекции.

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