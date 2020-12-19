Париж, , 23:41 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 60 418 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». Об этом в субботу, 19 декабря, свидетельствуют данные санитарной службы страны Santé publique.

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В сообщении отмечается, что за последние сутки этот показатель в стране увеличился на 190 человек.

По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 17 565 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2 460 555.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее во Франции за сутки было выявлено свыше 15 000 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.

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