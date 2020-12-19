Женева, Швейцария, , 22:58 — REGNUM За последние сутки в мире выявили 700 846 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит 19 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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В сообщении ВОЗ говорится, что на планете Земля общее число зафиксированных инфицированных составило 74 299 042 человека.

Сообщается также, что за последние 24 часа в мире скончались ещё более 13 тыс. больных COVID-19, общее число зарегистрированных летальных случаев возросло до 1 669 982.

Как передавало ИА REGNUM, ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что в мире за неделю с 7 по 13 декабря выявили 4,3 млн случаев заражения коронавирусом, что является рекордом с начала пандемии.

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