Анкара, , 22:10 — REGNUM Общее число выявленных инфицированных SARS-CoV-2 в Турции превысило 2 млн человек, за минувшие сутки в стране выявили более 22 тыс. случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит 19 декабря министерство здравоохранения страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

Сообщается также, что за минувшие 24 часа в больницах страны скончался ещё 241 пациент с COVID-19, общее число летальных случаев возросло до 17 851.

Напомним, днем ранее в минздраве Турции сообщали о 26 410 выявленных случаях заражения SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, 15 декабря глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в телефонной беседе во своим китайским коллегой Ван И заявил, что Турция считает китайскую противокоронавирусную вакцину эффективной и безопасной, и потому закупит у КНР этот препарат.

Читайте также: Власти Турции намерены приобрести у Китая вакцину от COVID-19