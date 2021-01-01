Москва, 1 января 2021, 14:47 — REGNUM В 2021 году в Москве приступят к строительству Бирюлёвской линии метрополитена. Об этом сообщили в городском комплексе градостроительной политики и строительства.
Ветку протянут в районы Бирюлёво Западное, Бирюлёво Восточное, а также микрорайон Курьяново. Начинается линия на территории бывшей промышленной зоны «ЗИЛ». Проект предусматривает пересадки на станции МЦК «ЗИЛ», станцию Замоскворецкой линии метро «Технопарк», а также станцию Большой кольцевой линии (БКЛ) «Кленовый бульвар».
Всего на линии планируется построить десять станций с перспективой дополнительного продления в Щербинку.