Москва, , 07:22 — REGNUM Со 2 января в Москве изменились тарифы на проезд в метро, сообщили в департаменте транспорта столицы.

Теперь поездки по транспортной карте «Тройка» будут стоить 42 рубля вместо 40 рублей. Также на два рубля подорожал проезд по банковским картам — 46 рублей вместо 44 рублей. Разовый билет обойдётся пассажирам в 60 рублей, а не 57 рублей, как прежде.

Неизменной остались цены на проездные сроком на один год и на 90 дней. Проездные на 30 дней и 60 дней обойдутся пассажирам 1240 рублей и 2070 рублей соответственно.

Как пояснили в департаменте, повышение цен вызвано изменением расходов на электроэнергию, комплектующие, а также инфраструктуру.