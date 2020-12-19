Москва, , 21:11 — REGNUM Второй тест на коронавирус главы Счетной палаты Алексея Кудрин оказался отрицательным. Об этом Кудрин сам сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

Алексей Кудрин Duma.gov.ru

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«Вчера (18 декабря — прим. ИА REGNUM) получил второй отрицательный тест (на SARS-CoV-2), — написал он. — Но пока работаю дистанционно».

Как передавало ИА REGNUM, 2 декабря глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил, что он заразился коронавирусом.

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