Бангкок, , 21:06 — REGNUM В Таиланде за прошедшие сутки выявлено 548 новых случаев заражения коронавирусом, что стало самым крупным приростом с момента обнаружения первого инфицированного в начале 2020 года. Об этом сообщил директор департамента контроля заболеваний министерства здравоохранения королевства Опас Канкавинпхонг.

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Отмечается, что все заболевшие, скорее всего, связаны с одной из фирм по разведению креветок в провинции Самутсакхон, которая находится в 40 км от Бангкока. Коронавирус был обнаружен у 516 мьянманских иммигрантов.

В связи с этим глава региона заявил, что в целях предотвращения распространения SARS-CoV-2 вновь закрываются учебные учреждения, торговые центры, салоны красоты, детские сады и спортивные сооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Таиланда вернули безвизовый режим для туристов из России.

Согласно документу, российские туристы смогут находиться на территории страны до 30 дней. При этом им не нужна правка из банка о наличии на счете не менее $700. Для тех, кто планирует провести в Таиланде до 90 дней, справка о доходах и TR-виза понадобится.

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