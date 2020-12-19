Кишинёв, , 19:26 — REGNUM В Молдавии за последние сутки выявили более 1200 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По данным министерства, за сутки в стране было зафиксировано 1218 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого общее число инфицированных коронавирусной инфекцией возросло до 134 578.

Также уточняется, что суммарное количество летальных исходов в Молдавии от COVID-19 в настоящее время составляет 2727. При этом сообщается, что на данный момент в стране вылечились от нового заболевания 117 002 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Молдавии за сутки выявили 1,4 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.

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