Москва, , 19:31 — REGNUM Доклад организации «Военно-морской институт США», согласно которому две наиболее значительные угрозы в настоящее время исходят от России и Китая, вызвал обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 19 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

»Странное слово — господство. Над кем? И почему они так решили, что они господа? Остальные получаются холопы?», — задаётся вопросом Nizami M.

Многие комментаторы отметили, что Россия для США была всегда врагом. Они полагают, что такая тенденция не изменится никогда и подобные заявления будут звучать постоянно.

«Для саксов Россия везде «главная угроза», включая живопись и свиноводство», — считает Денис В.

Некоторые пользователи уверены, что суть появления подобных докладов заключается в том, что Соединённые Штаты испытывают кризис, как в экономике, так и в обществе. Поэтому, уверены пользователи, им необходимо найти внешнего врага, чтобы переключить внимание своих граждан на него.

«Америка давно больна. Её экономика не может существовать без войн и агрессии. Поэтому ей всегда нужен враг, везде и во всём», — поделился мнением Григорий Н.

Ряд комментаторов отметили, что США сами являются крупнейшей угрозой миру. Поэтому, уверены они, Вашингтон скрывает под такими докладами свою двуличную натуру.

«Вот как были США всю жизнь двуличными лицемерами, так и остаются и будут. Эпоха глобального мира? США лезет во все нефтяные страны, свергает правительства, ворует оттуда нефть и называет это эпохой глобального мира? Китай и Россия мешают воровать, значит, они угроза глобальной эпохи мира? Все пытаются научить мир жить по своим правилам, а у себя дома ни с одной проблемой даже не справляются», — написал пользователь Wanderer.

Напомним, 18 декабря стало известно о докладе организации «Военно-морской институт США», согласно которому две наиболее значительные угрозы в настоящее время якобы исходят от России и Китая.