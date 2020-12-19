Москва, , 18:20 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что неоднозначная реакция на Западе на российскую вакцину «Спутник V» связана с недобросовестной конкуренцией, вызвало реакцию в сети. Пользователи оставили свои комментарии 19 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

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»Недобросовестная конкуренция сказывается и на космических стартах, отсутствию очереди на покупку софтов российского производства, самолетов, автомобилей, тепловозов, судов, кофеварок, телевизоров, бытовой техники и много другого», — пишет пользователь под псевдонимом «Дачник64».

Некоторые пользователи напомнили, что в СМИ уже высказывались различные оценки от иностранных специалистов, которые позитивно отзывались о российской вакцине против коронавируса. Они не смогли понять, в какой момент ситуация переломилась в негативную сторону.

«Хм, раньше же говорили, что Запад в восторге от российской вакцины, не имеющей аналогов в мире, и все хотят покупать, разве нет? Чего же теперь вдруг объяснять приходится? Ну и то, что становится слишком хорошей, а поэтому не в моде — ну это бред же какой-то», — поделился мнением пользователь Юрий.

Ряд граждан пришёл к выводу, что дело кроется не в том, плоха или хороша отечественная вакцина, а в репутации Центра Гамалеи — производителя вакцины «Спутник V». Они считают, что у данной структуры нет «подвязок» на Западе и иностранные государства опасаются закупать вакцину у малоизвестного центра.

«А кто спорит? Русские лекарства самые-самые лучшие и эффективные. Даже несмотря на то, что за последние 20 лет власти ни цента не вложили в развитие отечественной фармакологии», — считает Денис Д.

Другие же посчитали, что Песков нашёл неверное обоснование сложившейся ситуации. Они уверены, что, несмотря на наличие недобросовестной конкуренции, препарат, который способен спасать жизни людей, в любом случае найдёт своего покупатели в других странах.

«Кроме того, недобросовестной конкуренцией со стороны западных стран можно объяснить отсутствие российских автомобилей на дорогах США, Канады и Австралии, а также отсутствие, в парфюмерных магазинах Парижа, духов фабрики «Красная Москва», — пишет пользователь Андрей.

Напомним, 19 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что неоднозначная реакция на Западе на российскую вакцину «Спутник V» связана с недобросовестной конкуренцией.