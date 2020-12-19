Калуга, , 18:17 — REGNUM 25 Дедов Морозов и столько же Снегурочек из всех районов Калужской области собрались 19 декабря в Гостином дворе Калуги на свой первый предновогодний слёт, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Парад Дедов Морозов и Снегурочек в Калуге Admoblkaluga.ru

Вместе с районными коллективами художественной самодеятельности Деды Морозы со своей «свитой» приняли участие в большом праздничном концерте. Представители каждого муниципального образования представляли в художественной форме главные бренды своих районов. Зрители приняли самое активное участие в творческом шоу. Они не только подпевали участникам, но и даже пускались вместе с ними в пляс. Красочное представление помогли организовать представители Калужского областного Дома народного творчества и кино «Центральный».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 декабря гуляния первого дня Всероссийского проекта «Калуга — Новогодняя столица России 2021» были отмечены большим парадом Дедов Морозов и Снегурочек, в котором приняли участие порядка 250 новогодних волшебников, которые весело приветствуя калужан прошествовали по центральным улицам областного центра. Вплоть по 9 января 2021 года в Калуге будут проходить праздничные новогодние мероприятия.

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