Москва, , 16:52 — REGNUM Коронавирус SARS-CoV-2, который не является техническим изобретением человека, появился в результате «эволюции в природе». Об этом сообщил в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия 1» гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов.

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По его словам, «результатом классической вирусной эволюции в природе» является SARS-CoV-2, что и показывает «анализ всех геномов».

Максютов добавил, что не более чем на 1% отличаются от нового SARS-CoV-2 найденные в последнее время циркулирующие в природе коронавирусы, которые не являются заразными для человека.

Как передавало ИА REGNUM, 19 декабря министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что власти страны планируют привить от SARS-CoV-2 около 60% взрослого населения.

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