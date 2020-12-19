Санкт-Петербург, , 16:42 — REGNUM Повторно заразиться коронавирусной инфекцией теоретически возможно, сообщил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера академик РАН Арег Тотолян.

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«Теоретически оно (повторное заражение) возможно, то есть теоретический базис для этого существует, без сомнения. Он существует для любой инфекции», — сказал он в интервью телеканалу «Звезда».

По его словам, всегда есть те, у кого иммунитет может не выработаться в результате перенесенного заболевания. Речь идет о гражданах, у которых «существуют явные или скрытые дефекты иммунной системы, так называемое иммунодефицитное состояние».

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас фиксируются повторные случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 с клиническими проявлениями COVID-19. Однако массового характера они не носят.

В настоящее время власти всех стран готовятся к массовой вакцинации населения против коронавируса — пока это единственная стратегия в борьбе с пандемией SARS-CoV-2.

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