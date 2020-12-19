Москва, , 16:34 — REGNUM Ситуация с SARS-CoV-2 в Российской Федерации зависит от каждого, при этом пандемия в стране может закончиться к весне 2021 года. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия 1».

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По ее словам, если жители страны постараются, то пандемия SARS-CoV-2 может «закончится к весне».

При этом глава Роспотребнадзора добавила, что от каждого из жителей страны зависит многое, поэтому пандемия может закончиться и раньше.

Как передавало ИА REGNUM, 19 декабря федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в РФ за минувшие 24 часа выявили более 28 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.

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