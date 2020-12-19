Калуга, , 18:14 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 172 человек за последние сутки, сообщает 19 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне в регионе было зарегистрировано 170 подтверждённых случая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов подтверждены у 19 тыс. 10 человек, 1125 человек находятся на лечении, 17 тыс. 744 человек выздоровели, 141 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (213), в Обнинске (140), в Кировском районе (109) и в Козельском районе (102).

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