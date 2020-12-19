Москва, , 16:17 — REGNUM Два десятка авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в субботу, 19 декабря, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 16:14 мск в аэропорту «Внуково» отменено три рейса, еще три задержано; в аэропорту «Шереметьево» отменено восемь рейсов; в аэропорту «Домодедово» задержано пять рейсов, еще один отменен.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях столицы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в европейской части России с 21 декабря прогнозируется понижение температура на 2−3 градуса.