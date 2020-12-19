Севастополь, , 15:24 — REGNUM В Крыму на неделю раньше срока удалось запустить водозабор из Кадыковского водохранилища для подачи воды в Севастополь. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Чиновник рассказал, что в начале октября было принято решение и начаты строительно-монтажные работы на объекте. Строительство было непростым — необходимо было из-за перепада высот поднять воду на высоту в 110 метров.

«Минобороны за короткие сроки выполнило эту работу, и даже раньше намеченного срока, 26 декабря, сегодня мы имеем возможность подать воду в Севастополь», — рассказал Хуснуллин.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что всего за 60 суток военным строителям удалось решить сложную техническую задачу.

«На самом высоком уровне все сделано. 15 тыс. кубических метров мы будем с сегодняшнего дня экономить в Чернореченском водохранилище», — сказал губернатор.

Он также отметил, что теперь Севастополь будет без ограничений снабжаться водой до того момента, когда будет введен в строй второй объект по водоснабжению города.

Напомним, что в Крыму сложилась непростая ситуация с водоснабжением из-за маловодья в 2019 и 2020 годах — осадков в регионе было катастрофически мало. При этом власти Украины ещё 2014 году перекрыли Северо-Крымский канал, по которому пресная вода из Днепра поставлялась в Крым. Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребности полуострова в пресной воде.