Москва, , 14:45 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков считает, что неоднозначная реакция западных стран на российскую вакцину «Спутник V» против коронавируса SARS-CoV-2 связана прежде всего с конкуренцией. Об этом Песков заявил в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год», показанном сегодня, 19 декабря, на телеканале «Россия 1».

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По словам Пескова, эта неоднозначная реакция Запада на российский «Спутник V» связана с конкуренцией. В целом, Россия не в моде на Западе, и «не потому, что Россия плохая», а потому, что, наоборот, становится «слишком хорошая», считает пресс-секретарь президента России.

Напомним, что на Западе пытаются активно критиковать российскую вакцину «Спутник V» и в то же время продвигают вакцины таких производителей, как Pfizer и Moderna, хотя результаты клинических испытаний этих вакцин имеют некоторые вопросы.