Курган, , 14:35 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждёно 107 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 50 зарегистрированы в Кургане, сообщает 19 декабря региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в Зауралье 111 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 19 декабря выявлено 10 830 случаев заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 9448 человек, 139 пациентов с COVID-19 скончались.