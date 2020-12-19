Москва, , 14:46 — REGNUM К весне следующего года или даже раньше пандемия коронавирусной инфекции в России может закончиться. Об этом 19 декабря сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-Заде «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия-1».

Пандемия коронавируса в России Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Ну, это закончится к весне, если мы постараемся, то может закончиться и раньше», — сказала она.

Также Попова отметила, что окончание сроков пандемии в России сегодня зависит от каждого из жителей страны.

В то же время, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко подтвердил, что вакцина поможет избавиться от пандемии, однако добавил, что «циркуляция вируса, скорее всего, сохранится в определенной степени».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за прошедшие 24 часа было выявлено 28 209 новых носителей коронавирусной инфекции.