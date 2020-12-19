Киев, , 13:58 — REGNUM В украинской армии в минувшие сутки зарегистрировали 165 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщили 19 декабря в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ.

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Девятнадцать инфицированных (шестнадцать военнослужащих и трое работников ВСУ) были госпитализированы в медицинские учреждения, 146 человек (тринадцать работников ВСУ и 133 военнослужащих) находятся на амбулаторном лечении под наблюдением медицинской службы.

На текущий момент в ВСУ коронавирусом инфицированы 3032 человека. С начала эпидемии в украинской армии выздоровели 9834 инфицированных, скончались 35 человек.

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