Екатеринбург, , 13:42 — REGNUM В Свердловской области ещё 17 человек умерли от COVID-19. Эти данные за 18 декабря приводит оперштаб региона.

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С начала пандемии от ковида в регионе скончались уже 1312 пациентов. Их возраст и пол не уточняются. 620 граждан находятся в тяжёлом состоянии. Из них 370 подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале выявили уже 53 740 заразившихся коронавирусом. Выздоровели уже 46 037.