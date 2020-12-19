Екатеринбург, 19 декабря 2020, 13:34 — REGNUM В Свердловской области за 18 декабря зарегистрировали 405 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
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В Екатеринбурге выявили 236 новых ковид-пациентов. Также новые случаи найдены в Алапаевске, Берёзовском, Бисерти, Верхней Салде, Верхотурье, Карпинске, Нижнем Тагиле и ряде других территорий.
Общее число выявленных в регионе носителей коронавируса достигло 53 740. Выздоровели 46 037.