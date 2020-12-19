Красноярск, , 12:34 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки было выявлено 332 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число случаев инфицирования с начала эпидемии достигло 42 585. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Всего с начала эпидемии в регионе скончались 1479 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 15 человек — умерли за последние сутки. Выздоровели — 35 853 человека (400 за сутки). Под медицинским наблюдением на дому находятся 10 223 человека. Число «активных» больных (находящихся в стационарах и на амбулаторном лечении) сократилось на 83 человека — до 5253.

По итогам рабочей недели отмечается устойчивое превышение числа выздоровевших над числом заболевших, которое на пике, 17 декабря, достигало 124 (457 против 335).

Как сообщало ИА REGNUM, участники заседания комитета по охране здоровья и социальной политике Заксобрания региона сделали вывод, что ситуация с коронавирусом в Красноярском крае стабилизируется, но остаётся напряжённой.

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