Севастополь, , 12:05 — REGNUM Водовод мощностью 15 тысяч кубометров воды в сутки построили строители Минобороны в Севастополе, сообщили в ведомстве 19 декабря. Строительство было завершено за 68 суток, всего военнослужащие проложили 10 тыс. м труб, связавших Кадыковское водохранилище и реку Чёрную. На данный момент завершены испытания объекта, водопровод передают в эксплуатацию водоканалу Севастополя.

«Учитывая геологию района строительства, применена уникальная плавучая понтонная водонасосная станция, изготовленная по индивидуальному заказу с применением отечественных высоконапорных насосов. Производительность станции — более 600 куб. м в час, что позволяет перекачивать 15 тыс. куб. м воды в сутки», — цитирует ТАСС представителя Минобороны РФ.

Также ведется строительство водозабора на реке Бельбек, что позволит подавать в систему водоснабжения Севастополя 50 тыс. куб. м пресной воды в сутки. На данный момент работы проведены на 50%, а сдать объект планируют 1 марта 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с лета 2020 года Крым и Севастополь испытывают острую нехватку пресной воды — причиной стала затянувшаяся засуха в регионе, из-за чего снизились запасы воды в водохранилищах. На решение проблемы правительством РФ выделено около 50 млрд рублей. По поручению президента РФ Владимира Путина, к строительству объектов водоснабжения привлечены военные.