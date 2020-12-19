Калуга, , 12:08 — REGNUM Более 30 тысяч жителей Калужской области ограничены в праве выезда за пределы страны из-за своих долгов, причем 6,6 тысячи из них — это должники по алиментам, сообщил 19 декабря корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального управления ФССП России Артём Залогин.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области

За 11 месяцев 2020 года судебные приставы с помощью принудительного исполнения взыскали с неплательщиков более 180 миллионов рублей. Для того, чтобы не омрачать предстоящий новогодний отдых неприятными сюрпризами на границе, жителям региона рекомендовано планировать своё путешествие заранее. И это необходимо делать не только с покупки туристической путевки или билета на самолет, поезд, но и с проверки наличия задолженностей.

«Порог суммы, при которой судебный пристав выносит ограничение выезда за пределы Российской Федерации, начинается от 30 тысяч рублей. Впрочем, правило не распространяется на лиц, имеющих долги по алиментам, по возмещению вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, компенсации морального вреда и имущественного ущерба. Для таких категорий исполнительных производств пороговая сумма долга для ограничения составляет 10 тысяч рублей. Кроме того, ограничение в праве выезда из страны будет установлено при долге от 10 тысяч рублей, если гражданин не платит по счетам или не исполняет решение суда неимущественного характера в течение двух месяцев после возбуждения исполнительного производства. Также необходимо помнить, что оплатить долг в аэропорту и сразу же пересечь границу не получится. На отмену временного ограничения на выезд за пределы страны требуются, как минимум сутки», — сказал Артём Залогин.

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