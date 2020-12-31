31 декабря 2020 | Время чтения 13 мин

Наталья Хомутова, , 08:59 — REGNUM В Оренбургской области в течение 2020 года в центре внимания оказалась многодетная семья, у которой пытались отобрать маленьких детей. Суд признал бывшего градоначальника виновным в коррупции и вынес наказание. Бывший вице-мэр, также признанный виновным в коррупционном преступлении, досрочно вернулся из мест лишения свободы домой. Большой скандал разразился в Оренбурге вокруг реализации нацпроекта «Качественные и безопасные дороги», подрядчик сорвал сроки ремонта ряда объектов. В политической жизни региона кипели страсти: мэр жаловался губернатору; у областной столицы регион отнял часть градостроительных полномочий, что повлечёт создание нового министерства; депутата Заксобрания наказали за резкую критику минздрава. Накануне Нового года в Оренбург приехал новый прокурор. С ним общественность связывает свои надежды, что коррупционеров станет меньше. Об этом в обзоре ИА REGNUM.

Оренбург Иван Шилов © ИА REGNUM

Варварское изъятие маленьких детей из семьи

В конце мая у многодетной семьи из поселка Тюльпанный Домбаровского района отобрали маленьких детей. Видео, где запечатлена процедура, появилось в интернете и вызвало большой резонанс. ЧП получило федеральную огласку. Матери, которая оказала сопротивление, заковали руки в наручники. Впоследствии женщину оштрафовали на 500 рублей за неповиновение полиции.

Глава минобра Оренбуржья Алексей Пахомов, комментируя создавшуюся ситуацию, заявил, что изъятие детей являлось «единственно возможной мерой воздействия на родителей».

Изъятие детей из семьи Цитата из видео YouTube-канала orskru

Как оказалось, детей изъяли на основании постановления главы Домбаровского района, вынесенного в связи с непосредственным риском обрушения потолочного перекрытия в доме, где проживает семейство. Ребят разместили в медучреждении.

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УМВД по региону сообщило, семья состояла на учете как неблагополучная, неоднократно привлекалась к административной ответственности. По данным ведомства, были случаи, когда женщина не пускала в дом медработников для осмотра детей. Чиновники также отметили, что к семье имелись серьезные вопросы.

После скандала глава Домбаровского района Валерий Швиндт бы отправлен в отставку. Он написал заявление об уходе с формулировкой «по собственному желанию».

Дело с варварским отобранием завершилось благополучно: дети вернулись в семью, благотворители купили семейству дом в Орске.

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Экс-мэр Оренбурга осуждён на 4,5 года

В Оренбурге экс-градоначальник Евгений Арапов летом судом первой инстанции, а осенью (после обжалования приговора) — Оренбургским областным судом признан виновным в совершении коррупционных преступлений и приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима и оштрафован на 15 млн рублей. Суд запретил занимать экс-чиновнику должности на государственной службе в течение пяти лет.

Напомним, Арапова обвиняли в создании юридического лица через подставное лицо и в получении двух взяток на общую сумму 1 720 300 рублей.

Бывший мэр Оренбурга Евгений Орапов Orenburg.ru

Стоит отметить, Евгений Арапов так и не признал свою вину в инкриминируемых преступлениях. Апелляцию подавала прокуратура, посчитавшая приговор первой инстанции мягким, и сам Арапов, считая себя невиновным.

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УДО для бывшего вице-мэра

Когда решался вопрос о наказании для бывшего мэра в Оренбург из мест заключения вернулся бывший заместитель главы города Геннадий Борисов. Именно после его задержания был арестован Евгений Арапов. По данным следствия, в мае 2018 года градоначальник лично получил от своего подчиненного Геннадия Борисова, занимающего должность заместителя главы города Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству, взятку в виде денег в сумме 400 тысяч рублей, что является крупным размером, за попустительство по службе в пользу взяткодателя.

Борисов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Летом 2019 года экс-чиновник был признан виновным в получении крупной взятки и осужден на два с половиной года с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Наказание Борисов отбывал в Новокуйбышевской колонии. В швейном цеху он шил спецодежду и обувь. В начала сентября 2020 года бывшему вице-мэру смягчили наказание и перевели на принудительные работы.

В сентябре 2020 года экс-чиновник подал прошение об УДО, которое удовлетворили. В ноябре СМИ сообщили, что Геннадий Борисов вернулся домой.

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Пожарные за работой Николай Хижняк © ИА REGNUM

ЧП в Бузулукском районе

В конце августа в посёлке Колтубановский из-за детской шалости в огнем пострадали 13 домов. По данным полиции, двое детей в возрасте восьми и десяти лет играли с огнем в заброшенном расселенном доме. Когда произошел пожар, дети бросились за водой. Вернувшись, они видели, что дом полностью охвачен огнем. Жара и порывистый ветер привели к распространению огня на другие дома и надворные постройки в поселке. К тушению привлекали пожарный поезд, авиацию. Площадь пожара составила 1,7 тысячи квадратных метров. Полностью сгорело 11 жилых домов и один нежилой, ещё один дом поврежден частично. Один человек получил ожоги и был госпитализирован. В начале сентября в Бузулукском бору почти двое суток бушевал пожар. Площадь пожара составила 3,6 га. К тушению привлекался пожарный поезд ст. Красногвардеец, а также две единицы спецтехники Борского лесничества Самарской области. Причиной ЧП назвали неосторожное обращение с огнем граждан. Бузулукский бор является уникальным лесным массивом в степном Заволжье. Сосновый лес с подлеском из лиственных растений сформировался около 3−4 тысяч лет назад.

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Новый мэр Оренбурга

В Оренбурге 6 февраля депутаты избрали нового мэра. На пост претендовали четыре кандидата. Большинство голосов в горсовете отдали за земляка губернатора (серевероуральца) Владимира Ильных. Такой исход не стал неожиданностью. Ильиных сложил в Екатеринбурге досрочно полномочия депутата Заксобрания Свердловской области и прибыл в Оренбург еще в конце 2019 года, заняв должность первого заместителя главы муниципалитета, а в связи с досрочной отставкой Дмитрия Кулагина — и пост врио градоначальника. 13 февраля прошла инаугурация главы города.

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Вначале в лагере горожан произошел раскол: одни были категорически против варягов, другие надеялись, что именно варяг жёсткими действиями наведет порядок в мэрии. Однако, похоже, что за год Ильиных так и не смог стать «своим» для оренбуржцев. Более того, информресурсы заговорили о конфликте элит. В мэрию на работу начальниками принят ряд североуральцев. Общественность опасается, что временщики ухудшат ситуацию в городе. Появились слухи, которые, как известно, на пустом месте не возникают, что Владимир Ильиных может пойти на повышение — в вице-губернаторы, а затем в Госдуму. А новым мэром может стать другой варяг.

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Скандал вокруг ремонта дорог в Оренбурге

В Оренбурге общественность в течение года возмущалась ремонтом дорог. Чиновники заявляли о беспрецедентной сумме, выделенной на улучшения состояния муниципальных магистралей. Однако народ выражал непонимание и недовольство тем, как организованы работы, указывая на непродуманность схемы перекрытия дорожного движения и качество ремонта. Недовольство стало еще больше, когда чиновники признались в том, что подрядчик не рассчитал свои силы. В результате на подмогу были брошены другие организации, а работы решили проводить круглосуточно. Однако на ряде объектов избежать срыва нацпроекта не удалось. Негативную реакцию вызвало и заявление мэрии о том, что нацпроект предусматривает ремонт только дорожного полотна — без благоустройства тротуаров. Позже появилась информация о том, что из-за внесенных изменений проекты ремонта подорожали на 19 млн рублей, и согласно допсоглашению, тротуары вывели из перечня работ. Стоит отметить, что ряд улиц в городе остался без благоустроенных тротуаров. Их решили ремонтировать весной 2021 года. Люди уже делают неутешительные прогнозы на 2021 год, когда с таянием снега придется ходить по раскисшей грязи.

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Ремонт дорог Дарья Драй © ИА REGNUM

В этом году общественность охарактеризовала ситуацию с ремонтом дорог как бардак и членовредительство. Горожане выразили мнение, что вместо комфорта и безопасности получают по нацпроекту разрушенный город и риск ДТП, поскольку вынуждены ходить по проезжей части из-за недоделанных тротуаров.

Примечательно, что на ул. Правды дорожное полотно после некачественного ремонта пришлось менять. Не исключено, что и часть тротуаров, которые подрядчик благоустраивал во время снегопада и низких температур, также приведет к повторному ремонту. В мэрии заявили, что все недочеты подрядчик будет исправлять за свой счет. Проблемными названы ул. Комсомольская, ул. Правды и ул. Туркестанская. Согласно последним данным администрации, дорожные работы на ул. Туркестанской не приняты в полном объеме. Подрядчик — ГПДУ «Дорстрой-Уфа» — не успел в дорожный сезон завершить ряд работ, в частности — обустройство заездных карманов к остановочным пунктам, парковочные карманы, подъездные дороги и тротуары. Как отметил заместитель начальника МБУ «Управление капитального строительства» Сергей Рукин, весной в рамках непринятых работ и гарантийных обязательств подрядчик исправит все выявленные недочеты и приведет все в нормативное состояние, а также выполнит весь запланированный объем работ по обустройству тротуаров.

В течение года действия муниципальных чиновников находились под бдительным надзором прокуратуры, что вызвало протест со стороны мэрии. Глава города Владимир Ильиных пожаловался на излишние проверки губернатору Денису Паслеру, что вызвало иронию со стороны общественности. Действия надзорного ведомства, по мнению градоначальника, приводят к срыву работ по исполнению нацпроектов.

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В конце года СМИ сообщили, что бюджет нацпроектов освоен всего на 59%. По данным прокуратуры, выявлено более 650 различных нарушений закона, по материалам проверок возбуждено 14 уголовных дел (всего правоохранительными органами в связи с выявленными фактами совершения преступлений в сфере реализации национальных проектов возбуждено 23 уголовных дела, из которых девять — по коррупционным составам).

Во второй половине декабря количество уголовных дел пополнилось еще одним. СУ СКР по региону заявило об уголовном производстве по факту нецелевого расходования бюджетных средств должностными лицами администрации Оренбурга на суму более 12 млн рублей. Речь идет о допсоглашениях на отдельные виды работ и затратах, которые не были предусмотрены аукционной документацией на капитальный ремонт дорог по ул. Аксакова, ул. Комсомольской и ул. Правды.

Коррупция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Причинами указанных нарушений признаны, в первую очередь, неготовность органов власти и местного самоуправления к грамотному освоению денежных средств и недостаточная компетентность государственных и муниципальных заказчиков. Реже вскрывались корыстные мотивы на присвоение денежных средств.

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В Новый год с новым прокурором

Указом президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года на должность прокурора Оренбургской области назначен Руслан Медведев, ранее возглавлявший прокуратуру Амурской области. Оренбуржцы говорят о его принципиальности и жесткости, и связывают с новым главой надзорного ведомства большие надежды.

Люди ждут от власти решений, которые сделают жизнь лучше и расцвет столицы региона, что в свою очередь остановит отток населения — народ захочет оставаться в Оренбурге. Пока же нацпроекты пробуксовывают, штат чиновников расширяется, а депутатов наказывают за свободу слова.

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Регион забирает у Оренбурга градостроительные полномочия

Заксобрание Оренбургской области 17 декабря приняло законопроект о передаче части градостроительных полномочий на региональный уровень. Документ вызвал большой резонанс и много вопросов у общественности, в частности, почему полномочия забирают только у Оренбурга, а другие города остаются за бортом такого решения. Кроме того, возник вопрос и по поводу числа полномочий. С точки зрения горожан, главный архитектор области не хочет брать всю полноту ответственности за градостроительную политику.

Здание Законодательного собрания Оренбургской области Ovasiliev

По новому закону, с 1 апреля 2021 года вопросы, связанные с формированием генерального плана Оренбурга, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, а также вопросы по развитию территорий будут находиться в компетенции уполномоченных губернатором исполнительных органов власти.

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Примечательно, что законопроект вносил губернатор Денис Паслер. Первоначально комитет по собственности, природопользованию и строительству Законодательного собрания Оренбургской области отклонил законопроект. Однако буквально за ночь изменил свое мнение на противоположное. Между тем ранее с открытым письмом против передачи полномочий выступил Союз архитекторов региона. Его представители заявили, что «градостроительная политика» главного архитектора Оренбургской области Натальи Ибрагимовой ничего общего не имеет с процессом стратегического развития территорий Оренбуржья.

Законопроект в народе окрестили как «закон Ибрагимовой». Телеграм-каналы и пользователи соцсети делают намеки на личную жизнь чиновницы и предрекают карьерный взлет — до главы министерства, а затем и вице-губернатора.

Напомним, согласно законопроекту для исполнения полномочий, взятых у муниципалитета, потребуется 24 новых работника. На их содержание необходимо 20,5 млн рублей. Кроме того, на расходы единовременного характера (приобретение оргтехники и мебели) потребуется 4,4 млн рублей.

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Депутат поплатился за свободу слова

Депутат Заксобрания Оренбургской области Владимир Фролов 28 октября выступил с критикой ситуации, которая сложилась в сфере здравоохранения, охарактеризовав ее как «геноцид народа». Председатель комитета по здравоохранению Татьяна Шукурова посчитала такую формулировку оскорбительной и обратилась с жалобой в мандатную комиссию по этике. Вопрос о наказании Владимира Фролова мандатная комиссия вынесла на обсуждение всего депутатского корпуса. В результате большинством голосов (против проголосовали только девять депутатов, воздержались — трое) опального политика лишили права голоса в течение двух заседаний 26 ноября и 17 декабря).

В ходе дискуссии Фролову предложили извиниться. Однако депутат заявил, что не намерен отказываться от своих слов. Стоит отметить, что депутат на протяжении многих лет придерживается одной и той же позиции относительно реформ здравоохранения, которые, по его мнению, привели к развалу системы.

Фролов считает, что его лишили голоса специально, чтобы не было неудобных вопросов 17 декабря при обсуждении главного финансового документа региона — бюджета Оренбуржья на ближайшие три года.

Политик обратился в суд и потребовал признать недействующим постановление регионального парламента, принесении в его адрес от Заксобрания извинения и размещения текста извинения в интернете.

17 декабря депутат принес с собой на заседание красную табличку с надписью «министра здравоохранения Савинову в отставку».

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