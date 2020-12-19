Севастополь, , 11:58 — REGNUM Ещё 83 случая заражения коронавирусом подтверждено в Севастополе за минувшие сутки, сообщили в пресс-службе правительства города 19 декабря. Сутками ранее сообщалось о 80 новых носителях.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

«По состоянию на утро 19 декабря зарегистрировано 83 новых случая заболевания COVID-19. 19 человек госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные — на амбулаторном лечении. Заболевшие — люди в возрасте от семи до 85 лет», — сообщили в пресс-службе.

Выписаны с выздоровлением 67 пациентов. За сутки зарегистрирована смерть троих человек с подтвержденным заражением коронавирусом — в возрасте от 67 лет до 81 года.

Всего в Севастополе за период пандемии выявлено 5765 носителей коронавируса, выздоровели 5382 человека, 190 умерли. В ковид-госпиталях региона остаются 144 человека, в отделении для лечения пациентов болеющих в легкой форме — 172, амбулаторно лечатся 37 человек.