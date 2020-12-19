Москва, , 12:07 — REGNUM Прирост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице России уменьшается. Об этом 19 декабря сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

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"За прошедшую неделю по сравнению с предыдущей в столице наблюдается отрицательный прирост новых заболевших», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что в Москве за минувшие 24 часа было выявлено 6459 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вирусолог, профессор МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский заявил, что наиболее опасные последствия заболевания COVID-19 связаны с поражением лёгких, они могут исчезнуть лишь через некоторое время.