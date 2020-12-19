Владимир, , 11:53 — REGNUM Ещё 190 носителей коронавируса выявлено во Владимирской области 19 декабря, сообщили в ИА REGNUM федеральном оперативном штабе. Это на два больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели 185 человек, один пациент скончался.

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Общее количество выявленных носителей инфекции во Владимирской области достигло 16 тыс. 392. Завершили лечение выздоровлением 14 тыс. 711 человек.

За минувшие сутки в регионе зарегистрирован один летальный исход. Всего от осложнений на фоне инфекции скончалось 414 пациентов.