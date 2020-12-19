Курск, , 11:52 — REGNUM Новое рекордное значение по числу подтверждённых случаев заражения коронавирусом установлено в Курской области 19 декабря — 194, что на 10 больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны 186 пациентов, скончались трое, сообщили в ИА REGNUM правительстве региона.

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В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1405 человек, на ИВЛ — 138 пациентов. Всего в Курской области зарегистрировано 18 тыс. 609 подтверждённых случаев заражения инфекцией, выздоровели 16 тыс. 829 пациентов.

За минувшие сутки от тяжёлой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19, скончались три человек. В целом зарегистрировано 262 летальных исхода.