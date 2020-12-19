Белгород, , 11:50 — REGNUM В Белгородской области 19 декабря выявлено 179 носителей коронавируса, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. Выписан 401 пациент, скончались пять человек, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Госпитализированы в стационары 888 человек, в тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 113 пациентов. На амбулаторном лечении — 2512 человек. С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 19 тыс. 605 положительных тестов на коронавирус. Завершили лечение выздоровлением 16 тыс. 009 человек.

За сутки зарегистрировано пять летальных исходов. Всего от осложнений на фоне инфекции в регионе скончались 196 человек.