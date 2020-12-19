Рязань, , 11:50 — REGNUM Ещё 136 носителей коронавируса выявлено в Рязанской области 19 декабря, что на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находится 553 пациента с COVID-19, в том числе пять детей.

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Темп прироста заражений за сутки составил 0,8%. Всего в регионе подтверждено 16 тыс. 499 положительных тестов на COVID-19. В тяжёлом состоянии в инфекционных госпиталях находятся 69 человек, из них 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. За сутки выписали с выздоровлением 130 пациентов, в целом завершили лечение 15 тыс. 045 человек.

По данным федерального штаба, в Рязанской области зарегистрировано ещё три летальных исхода. С начала пандемии в регионе скончалось 126 пациентов.