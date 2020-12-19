Волгоград, , 11:47 — REGNUM В Волгоградской области 19 декабря подтверждено 276 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на два меньше, чем за предыдущие сутки. За пять дней инфекцию выявили более чем у тысячи человек, в стационарах находятся 6193 человека.

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В инфекционных госпиталях проходят лечение 6134 взрослых и 59 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1208 пациентов. Всего в Волгоградской области с начала пандемии подтверждён 32 тыс. 131 случай заражения COVID-19, выздоровели 30 тыс. 524 человек, в том числе 285 выписаны за сутки.

Зарегистрировано шесть летальных исходов. Таким образом, в регионе зафиксировано 399 смертельных случаев у пациентов с коронавирусом.