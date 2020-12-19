Брянск, , 11:46 — REGNUM В Брянской области 19 декабря выявлен 201 носитель коронавируса, это на два случая больше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 2805 тестов. Зарегистрировано 12 новых летальных исходов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Общее количество выявленных носителей инфекции достигло 20 тыс. 721. Завершили лечение выздоровлением 18 тыс. 660 человек, в том числе 145 выписаны за сутки. От осложнений, вызванных коронавирусом, в Брянской области скончались уже 193 пациента.

С начала пандемии в лабораториях проведено 344 тыс. 568 исследований.