Воронеж, , 11:34 — REGNUM В Воронежской области за сутки подтверждено 394 новых случая заражения коронавирусом, это «рекордное» число новых носителей. Данные статистики 19 декабря опубликовал региональный оперативный штаб. Сутками ранее сообщалось о 388 заразившихся.

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Всего 41 561 воронежец получил положительные результаты на тесты на коронавирус за весь период пандемии. Выздоровели 39 922 человека.

С начала пандемии коронавирус унёс жизни 1167 пациентов, за минувшие сутки в статистику смертности включено 22 новых летальных исхода.