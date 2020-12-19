Ханты-Мансийск, , 11:33 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждёно 230 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 19 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 227 случаев.

Основные очаги заражения в регионе на 19 декабря: Сургут — 35 случаев; Нижневартовск — 29; Ханты-Мансийск — 21; Сургутский район — 16; Нефтеюганск — 15; Нягань — 14.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 19 декабря 38 616 случаев. Излечились 34 506 человек, 495 пациентов с COVID-19 скончались (на шесть человек более, чем днём ранее).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе на 19 декабря составляет 0,99.