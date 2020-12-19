Ереван, , 11:37 — REGNUM В Армении за сутки выявили 920 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 19 декабря в пресс-службе министерства здравоохранения.

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Всего в Армении выявили 153 173 случая заражения SARS-CoV-2. 131 931 носитель коронавируса в Армении выздоровел за весь период эпидемии (718 человек за сутки), 2616 — скончались от осложнений болезни, вызванной коронавирусом (20 человек за сутки).

В Армении 17 976 пациентов, инфицированных коронавирусом, на текущий момент получают лечение.

В минувшие сутки в Армении было зарегистрировано две смерти пациентов, болевших COVID-19, но умерших в результате осложнений других заболеваний. В Армении зарегистрировано 650 подобных летальных исходов.