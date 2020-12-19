Москва, , 11:14 — REGNUM За минувшие сутки в Российской Федерации выявлено 28 209 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В лаборатории Алексей Колчин (с) ИА REGNUM

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Сообщается, что 28 209 новых случаев заражения выявлено во всех 85 субъектах Федерации. Из них 18,8% случаев не имеют клинических проявлений болезни.

Уточняется, что за сутки от последствий COVID-19 скончались 585 человек. Выздороветь смогли 26 109 человек.

Лидирует по числу суточного прироста числа случаев заражения по-прежнему Москва — 6459 случаев, хотя можно отметить тенденцию к сокращению суточного прироста в столице.

Далее следует Санкт-Петербург — 3754 случаев заражения, затем Московская область — 1514 случаев.