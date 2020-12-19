Сараево, , 11:05 — REGNUM В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа, в соответствии с результатами 2 987 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 784 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 33 человека скончалось. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 18 декабря.

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Заражение было подтверждено у 548 жителей Федерации Босния и Герцеговина и у 208 жителей Республики Сербской. В округе Брчко зафиксировано 28 новых случаев заражения COVID-19.

С момента вспышки эпидемии в марте в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано более 103 000 случаев заражения коронавирусом.